Türkiye-İngiltere İlişkilerini Brexit Sonrası Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? Aston Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde politik araştırmalar yapan Doç. Dr. Yaprak Gürsoy, VOA Türkçe'ye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Londra ziyareti sonrası iki ülke ilşkilerini nasıl bir geleceğin beklediğini anlattı.

Aston Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde politik araştırmalar yapan Doç. Dr. Yaprak Gürsoy, VOA Türkçe'ye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Londra ziyareti sonrası iki ülke ilşkilerini nasıl bir geleceğin beklediğini anlattı Kaynak: DailyMotion.com