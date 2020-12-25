Dışişleri: Birleşik Krallık ile AB arasında uzlaşıya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Birleşik Krallık (BK) ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşmanın, BK ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile gümrük birliğine sahip ülkemizin hem AB hem BK ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, BK ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklar da son aşamasına gelmiştir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı