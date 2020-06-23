Türkiye-İngiltere arasında silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyon Türkiye-İngiltere arasında silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyon İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Türkiye-İngiltere arasında silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyon İZMİR - İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-İngiltere arasında uluslararası silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler; İzmir, Muğla, Manisa ve Aydın illerinde gerçekleşen operasyonlarda, toplam 242 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi. Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonlarda olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Kaynak: İHA