Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'ne liderlerin gelişi başladı.
03.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:06
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'ne liderlerin gelişi başladı. İlk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvenin gerçekleştirileceği Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya geldi.
Kaynak: AA