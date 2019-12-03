Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1)
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Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'ne liderlerin gelişi başladı.

03.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:06
Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'ne liderlerin gelişi başladı. İlk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvenin gerçekleştirileceği Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1)
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