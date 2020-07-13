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Türkiye İMSAD ve GYODER'den 15 Temmuz mesajı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "15 Temmuz, Türkiye'nin daima özgür ve demokratik bir ülke olacağını dünyaya gösterdi.

Türkiye İMSAD ve GYODER'den 15 Temmuz mesajı
13.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:02

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "15 Temmuz, Türkiye'nin daima özgür ve demokratik bir ülke olacağını dünyaya gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un, ülkenin bütün kesimlerinin cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkarak önemli bir sınav verdiği, yakın tarihin dönüm noktalarından olduğunu bildirdi.

Tayfun Küçüoğlu, toplumun demokrasi mücadelesinden güçlenerek çıktığı 15 Temmuz'un, Türkiye'nin daima özgür ve demokratik bir ülke olacağını tüm dünyaya gösterdiğini anlattı.

Ortak bir bilinçle ve el ele vererek aşılamayacak zorluk olmadığını aktaran Küçüoğlu, "Biz Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, daha güçlü bir ekonomiye ve refaha sahip özgür bir Türkiye için daha çok üretmeye ve küresel pazarda büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye gücünü bir kez daha ortaya koydu"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu ise, darbe girişimine karşı büyük bir kararlılıkla mücadele eden Türk milletinin, demokrasinin koruyucusu olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'nin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan ve bu yolda büyük mesafe kateden güçlü bir ülke olduğunu aktaran Kalyoncu, milletin demokrasi için verdiği mücadele sayesinde Türkiye'nin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Kalyoncu, 15 Temmuz'dan hemen sonra GYODER'in, hain darbe girişimi sırasında hasar gören TBMM binasının onarımı için harekete geçtiğini hatırlatarak, "GYODER, 32 üye firmasının desteğiyle bu onurlu görevi tamamlamak için izin istedi. TBMM Başkanlığı'nın uygun görmesiyle bir protokol imzalandı ve GYODER Milletin Meclisini Millet Yapar konsorsiyumu, hasar gören bölümlerde onarım başlattı. Çalışmalar 2017 sonunda tamamladı. 15 Temmuz gecesinde milletin iradesine yapılan saldırıdaki en önemli ve anlamlı cephelerden biri olan TBMM binasının onarımını büyük bir özenle tamamlamış olmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, ülke ekonomisi için değer sağlamaya devam edeceklerini dile getirerek, "Ülkemizin ne kadar önemli ve değerli topraklarda bulunduğunu hatırladığımız bugün bize düşen görev, bu toprakların her bir metrekaresinin kıymetini bilerek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Gayrimenkul, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri ve yaklaşık 200 alt sektörü direkt etkileyen büyük bir sektör. Amacımız bu büyük sektörün gelişmesine ve ülkemizin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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