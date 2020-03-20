'Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'
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'Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi şubat ayı sonuçlarına göre; 2019 Eylül ayından itibaren toparlanma eğilimi içine giren inşaat malzemeleri sanayisinde iyileşmenin en yüksek gerçekleştiği dönem şubat ayı oldu.

20.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:17
'Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'

Faaliyetlerin hızlı artış gösterdiği şubat ayında güven ve beklentilerin koronavirüsten olumsuz etkilendiği, gelecek aylarda da faaliyetlerin bu durumdan etkileneceği belirtildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Şubat 2020 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks'te şu bilgiler yer aldı: Şubat ayında faaliyetlerde son yılların en yüksek aylık büyümesi gerçekleşti. Buna karşın güven ve beklentilerde artış, koronavirüs endişeleri ile sınırlı kaldı. Şubat ayında 0,90 puan artan Bileşik Endeks, dip seviyelerden toparlanmasını sürdürdü.

Faaliyetlerde Mart 2017'den bu yana en yüksek aylık büyüme yaşandı

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri şubat ayında son yılların en önemli aylık büyümesini gerçekleştirdi. Faaliyetlerde özellikle iç satışlar ve üretimde sıçrama yaşanırken, ihracat ve cirolarda da önemli artışlar oldu. Mevsimsellik etkileri ile son üç ayda faaliyetlerde yaşanan gerileme sona erdi. Şubat ayında özellikle satışlar tarafında önemli bir iyileşme yaşandı. Faaliyet Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre 2,7 puan arttı. 2017 yılı mart ayından bu yana faaliyetlerde en yüksek aylık artış gerçekleşti.

Yurtiçi satışlarda önemli bir artış oldu. İhracat iki ay aradan sonra şubat ayında yeniden hızlı arttı. Üretimde şubat ayında sıçrama yaşandı. Cirolar şubat ayında iç satışlardaki ve ihracattaki hızlı artışa bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi. Neredeyse tüm faaliyetlerde hızlı büyümeler oldu. Mevsimsellik ile bahar aylarında faaliyetlerin daha da artması beklenirken koronavirüs etkisinin buna imkan tanımayacağı öngörülüyor.

Güven Endeksi'ndeki artış durağanlaştı

Şubat ayında faaliyetlerde yaşanan son yılların en yüksek büyümesine karşın koronavirüs etkisi Güven Endeksi'nde durağanlaşmaya yol açtı. Güven seviyesi şubat ayında bir önceki aya göre sadece 0,05 puan arttı. Güven Endeksi'ndeki temkinli toparlanma şubat ayında yerini temkinli durağanlığa bıraktı. Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde çok sınırlı bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe güvende de sınırlı bir artış gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayisine güvende de çok sınırlı artışlar oldu. Yurtiçi pazarlarda güven şubat ayında değişmedi. İhracat pazarlarında ise güven şubat ayında çok uzun süre gerileme gösterdi. Güven Endeksi'nin tüm unsurlarına yayılan temkinli iyileşme bu kez de koronavirüs etkisi ile kesintiye uğradı.

Beklentilerde sınırlı artış yaşandı

Faaliyetlerdeki hızlı büyümeye rağmen beklentiler de Güven Endeksi'nde olduğu gibi koronavirüs endişesinden olumsuz etkilendi. Beklenti Endeksi'nde şubat ayında iyileşme yavaşladı. Beklentiler faaliyetlerdeki hızlı artışa karşın temkinli bir iyileşme eğilimi gösterdi. Ayrıca koronavirüs etkisine rağmen beklentilerin şubat ayında da artış göstermesi olumlu bulundu. Şubat ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artan Beklenti Endeksi geçen yılın şubat ayının beklentilerinin ise halen 1,6 puan altında gerçekleşti. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler durağanlaştı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde sınırlı bir artış yaşanırken, ihracat siparişleri şubat ayında da artışını sürdürdü. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisinde ise önemli bir artış yaşandı. Yurtiçi siparişlerdeki mevsimsel artış beklentisi ve ihracat siparişlerinde devam eden artış üretim beklentilerini destekledi.

Kaynak: Bültenler

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