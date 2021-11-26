"Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları" gerçekleştirildi

Türkiye İmsad (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından 46'ncı kez düzenlenen "Gündem Buluşmaları" online olarak gerçekleştirildi.

Türkiye İMSAD açıklamasına göre, açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'ın yaptığı "Yeşil Mutabakat Sürecinde Seramik ve Demir Çelik Sektörü" başlıklı toplantı, inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından takip edildi.

Toplantının konuşmacıları Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, seramik ve demir çelik sektöründeki son gelişmelerle birlikte Yeşil Mutabakat ve COP26'nın etkilerini değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükoğlu, Yeşil Mutabakat'a uyum ve dönüşüm sürecinde birey, kurum, sektör ve kamunun ortak aklı, mücadelesi ve kolektif dönüşüm iradesi ile ülke ve sektör olarak, bulundukları coğrafyanın üretim üssü haline geleceklerine gönülden inandığını ifade etti.

İnşaat malzemesi sanayisinin 2020 ve 2021 yılında iki temel etki altında kaldığını belirten Küçükoğlu, "Bu temel faktörlerin birincisi, pandemi etkisiyle ülkemizin artan coğrafi önemi ve ihracat kapasitemizin yükselmesi; ikincisi ise Kovid-19 nedeniyle evde kalmamızla beraber yükselen yenileme talebi oldu. Yaşam ortamlarını iyileştirme, konforu geliştirme farkındalığı ve bilincindeki artış, ülkemizdeki talebi canlandırdı. Bu yenileme talebiyle beraber gelen canlılıkla 2020'yi üretimde yüzde 9,1'lik bir büyüme ile tamamlamıştık. 2021 yılını ise ihracatımızın da verdiği destekle yüzde 20 gibi bir büyüme ile tamamlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Seramik sektörü, çok önemli ve büyük bir sektör"

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan da dünya çelik üretiminde yüzde 5,8 artış yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin çelik üretiminin yüzde 14,2 yükseldiğini belirterek, "Bu yılın performansına baktığımızda, dünya çelik üretimine kıyasla 3 misli civarında daha iyi durumdayız. 10 aylık dönemde, üretimde 33,3 milyon tona ulaştık, 2021 yılını 40 milyon ton civarında üretimle kapatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah ise Türkiye'de seramik sektörünün çok önemli ve büyük bir sektör olduğunu aktararak, seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesinin Türkiye'de olduğunu ifade etti.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan da "demir çelik"in Türkiye'de mineral ürünler grubundan sonra ihracatı en yüksek sektör olduğunu belirterek, "2020'de miktar olarak 12 milyon ton, değer olarak 11 milyar dolara yakın ihracat geliri var. Üretimin 29 milyon ton gibi büyük bir kısmı iç pazarda tüketiliyor. İnşaattan otomotive kadar girmediği bir alan yok. Seramik sektöründe ise ihracat gittikçe artıyor. Seramik sağlık gereçleri ile karo ihracatı 1 milyar doları geçiyordu, şimdi sadece karo ihracatı 1 milyar doları zorluyor. 3,5-4 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olan bir sektör, bunun yaklaşık yarısını ihraç eder hale geldi. Tüm bu gelişmeler sektörlerimiz adına sevindirici." ifadelerini kullandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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