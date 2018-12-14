'Türkiye İmsad Dış Ticaret Endeksi Ekim 2018' Sonuçları Açıklandı

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ekim ayı sonuçları açıklandı. Endeksin Ekim ayı verilerine göre inşaat malzemeleri sanayisi, Ekim ayı performansıyla dış ticarette yeni rekorlara imza attı. Yılın ilk 10 aylık döneminde inşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolar oldu. Bir önceki aya göre yüzde 20,5'lik artışla 3,66 milyon ton ihracatın gerçekleştiği Ekim ayında; endeksin başladığı 2013 yılından bu yana yapılan ihracat, miktar olarak en yüksek seviyesine ulaştı. İthalat ise Ekim ayında 577 milyon dolar ile değer olarak en düşük üçüncü seviyede gerçekleşti. Ancak ithalat birim fiyatları, kilogram başına 2,90 dolara yükselerek, en yüksek seviyeyi gördü.

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), 2013'ten beri her ay düzenli olarak açıkladığı 'İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri'ne, 2018 yılı itibarıyla 'İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'ni de ekleyerek, iç ve dış ticaretin nabzını tutuyor. Türkiye İMSAD'ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı 'İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Ekim 2018 raporunda şu veriler ve tespitler yer aldı:

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi; Ekim ayında, ölçüm yapılmaya başlandığı 2013 yılından bu yana birçok alanda en yüksek seviyeleri gördü. Yılın ilk 10 aylık döneminde, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştı. İhracat Miktar Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 20,5 artış gösterdi. İhracat miktar olarak ise Ekim ayında 3,66 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece Ekim ayında, 2013 yılından bu yana en yüksek aylık miktar ihracatı yaşandı.

İhracat Değer Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde yükseldi ve geçen yılın Ekim ayının 22,99 puan üzerine çıktı. İhracat değer olarak ise Ekim ayında 1,96 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ekim ayında, değer olarak da 2013 yılından bu yana en yüksek ikinci aylık ihracat gerçekleşti.

İthalat Değer Endeksi, en düşük üçüncü seviyesinde

İthalat Miktar Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü ve geçen yılın Ekim ayının da 37,38 puan altına indi. İthalat Ekim ayında miktar olarak ise 199 bin ton olurken 2013 yılından bu yana en düşük aylık ithalat gerçekleşti. İthalat Değer Endeksi ise Ekim ayında bir önceki aya göre sınırlı ölçüde yükseldi. Geçen yılın Ekim ayının 29,58 puan altına indi. İthalat Ekim ayında 577 milyon dolar oldu ve 58 ayın en düşük üçüncü seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında, en yüksek birim fiyat ile ithalat yapıldı

İthalat Birim Fiyat Endeksi Ekim ayında önemli ölçüde artarken 2013 yılından bu yana en yüksek aylık ithalat birim fiyatı oluştu. İthalat birim fiyatları kilogram başına Ekim ayında 2,90 dolara yükseldi. Geçen yılın Ekim ayı ithal birim fiyatının yüzde 17,9 üzerinde gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayisi, toplam sanayi ihracatında sürükleyici oldu

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi geçen yılın Ekim ayının da yüzde 28,9 üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi ise Ekim ayında geriledi. Buna rağmen endeks geçen yılın Ekim ayının yüzde 18,9 üzerinde yer aldı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar endeksi ise Ekim ayında bir önceki aya göre sıçrama gösterdi. Endeks geçen yılın Ekim ayının da yüzde 41,6 üzerine çıktı. İnşaat malzemeleri sanayisi, bu performansıyla Ekim ayında toplam sanayi ihracatının sürükleyicisi oldu.

İhracat birim fiyatında gerileme

Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Ekim ayında 1,88 dolar iken 2018 Ekim ayında ise 1,69 dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatı 2017 yılı Ekim ayında 0,60 dolar iken 2018 Ekim ayında 0,54 dolara geriledi. İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2017 yılı Ekim ayında 2,89 dolar olurken 2018 Ekim ayında 2,76 dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayı ihracatında demir çelik bazlı, metal ve mineral ürünlerde artış

İnşaat malzemeleri sanayisinde 2018 yılı Ekim ayında 8 alt ürün grubunun 6'sının ihracatı miktar olarak geçen yılın Ekim ayına göre arttı. Ekim ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 63,1 ile yalıtım malzemelerinde gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 6,9 ile elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.

2018 yılı Ekim ayında 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak geçen yılın Ekim ayına göre arttı. Ekim ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 55,7 ile yine demir çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 0,9 ile elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.

İnşaat malzemeleri sanayisinde 2018 yılı Ekim ayında 8 alt ürün grubundan sadece birinin ihracat birim fiyatları geçen yılın Ekim ayına göre arttı. Ağaç ürünleri hariç diğer ürünlerin ihracat birim fiyatları geçen yılın Ekim ayına göre geriledi. Ekim ayında ağaç ürünleri ihracat birim fiyat artışı yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. En yüksek gerileme ise yüzde 18,8 ile mineral ürünlerde yaşandı.