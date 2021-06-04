Türkiye İMSAD'dan "Dünya Çevre Günü" açıklaması
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Türkiye İMSAD'dan "Dünya Çevre Günü" açıklaması

Türkiye İMSAD'dan 'Dünya Çevre Günü' açıklaması
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, enerji verimli ve çevre dostu bir üretimi hedeflerken, ülkemizdeki sürdürülebilir malzeme ihtiyacının karşılanması için inovatif ürünler...

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, enerji verimli ve çevre dostu bir üretimi hedeflerken, ülkemizdeki sürdürülebilir malzeme ihtiyacının karşılanması için inovatif ürünler geliştirmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gelecekte çevre dostu, enerji verimli, sürdürülebilir sanayi ve binaların, ülkelerin en önemli gündemi olacağını belirtti.

Bugün tüm sektörlerde aşılması gereken en önemli konunun, olaylara kısa vadeli bakış açısının değişmesi olması gerektiğini ifade eden Küçükoğlu, "Büyük başarılar, örnek ve sürdürülebilir çalışmalar, akıl, bilim, kararlılık ve adanmışlıkla, uzun soluklu mücadelelerle elde edilir. Dolayısıyla gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı bir dünya ve çevre bırakmak adına uzun vadeli stratejiyle hareket etmeliyiz. Sürdürülebilir bir gelecek için inşaat malzemeleri sanayisinin sorumluluğu her geçen gün daha da artıyor. Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, enerji verimli ve çevre dostu bir üretimi hedeflerken, ülkemizdeki sürdürülebilir malzeme ihtiyacının karşılanması için inovatif ürünler geliştirmeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükoğlu, kaynakların akılcı ve etkin kullanılmasının çevreyi korumak için çok önemli bir hale geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülke olarak yaklaşık yüzde 70'ini ithal ettiğimiz enerjinin yüzde 35'i konut ve hizmetlerde, yüzde 34'ü sanayide, kalan kısmı ulaştırma, tarım ve hayvancılık ile enerji dışı alanlarda tüketiliyor. Enerji verimliliği sadece enerji maliyetini düşürmekle kalmıyor aynı zamanda daha büyük bir tehdit olan sera gazı emisyonunu da azaltıyor. Dolayısıyla binalarda ve sanayide daha az enerji tüketimi sağlayabilir, enerji ithalatı ve sera gazı salımını azaltarak ekonomiye ve çevreye katkı sağlayabiliriz. Sanayideki yüksek enerji tüketimi, yeni yatırımlarla eskiye kıyasla çok daha verimli hale geliyor. Bu gelişmelerle birlikte sektörler arasında en fazla iyileşmenin yaşandığı sanayi sektörünün, daha az enerji tüketimiyle çevreye katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz."

"Yeşil Mutabakat sürecini iyi yönetmeliyiz"

Küçükoğlu, doğanın korunması, gelecek nesiller için sağlıklı bir ortam hazırlanması ve Avrupa'nın 2050 yılına kadar karbon-nötr bir kıta olmasının hedeflendiği Yeşil Mutabakat konusuna da değinerek, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi konusunun artık Türkiye'de gündemin en önemli maddelerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nin 2011 yılında, 2020'den itibaren sınırda karbon vergisi uygulanacağını açıkladığını anımsatan Küçükoğlu, "2022 Ocak'ta başlayacak bu uygulama ile ülkeler, küresel ve bölgesel ticarette AB'nin ticaret ortağı olarak yoluna devam edecek. Türkiye'yi üretim üssü olarak düşünürsek, bizim gibi enerji yoğun sektörlerin ağırlıklı olduğu bir ülkede gerekli dönüşümü sağlamamız ve bu süreci iyi yönetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, son dönemde hazırlanan taslak yönetmeliklerin çevre hassasiyetine yönelik önemli gelişmeler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, zararlı maddelerin çevreye salınmasına ya da farklı bir yere taşınmasına ilişkin düzenlemeler içeren Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Yönetmeliği taslağının çevreyi korumak adına fevkalade önemli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Bu yönetmelikle zararlı madde salımı engellenerek hem hava hem de çevremiz daha da korunacak, ayrıca oluşturulacak KSTK sistemi ile de bir kirlilik envanteri yapılarak daha geniş kapsamlı önlemler alınması için de zemin hazırlanacak. Bu sayede çevreye duyarlılık daha da artacak. Biz de Türkiye İMSAD olarak bu tarz çalışmaları çok önemsiyor ve destekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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