Türkiye İMSAD Bileşik Endeksi mayıs ayında sabit kaldı
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Türkiye İMSAD Bileşik Endeksi mayıs ayında sabit kaldı

Türkiye İMSAD Bileşik Endeksi mayıs ayında sabit kaldı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Bileşik Endeksi, mayısta 77,31 puan ile bir önceki aya göre sabit kaldı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Bileşik Endeksi, mayısta 77,31 puan ile bir önceki aya göre sabit kaldı.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, alınan kapatma önlemleri nedeniyle geçen ay faaliyetler geriledi. Kapatma önlemlerinin olumlu sonuç vermesi ve aşılamanın hızlanmasıyla güven ve beklentiler iyileşti. Bileşik endekste güven ve beklentilerdeki iyileşme faaliyetlerdeki düşüşü dengeledi. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında değişmedi ve Ocak 2019 seviyesine çok yakın şekilde, 77,31 puanda kaldı.

Faaliyet endeksinde sınırlı gerileme yaşandı

Nisanda büyüme ivmesini sürdüren inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri geçen ay tam kapatma uygulamalarından olumsuz etkilenerek 5 ay sonra geriledi. En çok etkilenen faaliyetler yurt içi satışlar ve üretim oldu. Faaliyet Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 0,9 puan azaldı. Buna rağmen Faaliyet Endeksi, Ekim 2018'den sonraki en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

Yurt içi satışlar mayısta önemli ölçüde gerilerken, ihracat ise kapatma önlemlerine rağmen artışını sürdürdü. Üretimde geçen ay sınırlı ölçüde gerileme görüldü. Cirolar mayıs ayında iç satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü. İhracatta yaşanan artış cirolardaki düşüşü engelleyemedi.

Endeks sonuçlarına göre, inşaat sektöründe mevcut işler ve yenileme faaliyetleri inşaat malzemeleri sanayisinde de belirleyici olmaya devam ediyor. Kapatma önlemleri mayıs ayında faaliyetleri olumsuz etkiledi. Ancak haziran ayı başından itibaren kademeli açılmaya geçilmesi ile yaz aylarında faaliyetlerin yeniden büyüme eğilimi içine girmesi bekleniyor.

Güven Endeksi 2 ay sonra yükseldi

Güven Endeksi ise geçen ay sınırlı ölçüde arttı. Alınan kapatma önlemleri ile faaliyetlerdeki düşüş güveni sınırladı. Kapatma önlemlerinin olumlu sonuçlar vermesi ise güveni destekledi. Güven seviyesi, mayısta bir önceki aya göre 0,08 puan arttı. Mart ve nisan aylarında artışa ara veren Güven Endeksi, mayısta sektöre ve ihracat pazarlarına olan güven artışı ile yeniden sınırlı da olsa büyüme gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi sınırlı ölçüde gerilerken, inşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven sınırlı ölçüde arttı. Yurt içi pazarlarda güven mayıs ayında sınırlı ölçüde gerilerken, ihracat pazarlarına olan güvende hızlı bir artış gerçekleşti. Güven Endeksi, mayıs ayındaki kapatmalara rağmen aşılama adımları ve yüksek mevsime girişin etkileri ile desteklendi.

Beklenti Endeksi 0,5 puan ile artışını sürdürdü

Beklenti Endeksi de mayıs ayında artışına devam etti. Kapatma önlemlerinin olumlu sonuç vermesi ve kademeli açılmaya geçilecek olması beklentilerde iyileşme sağladı. Faaliyetlerdeki düşüşün beklentiler üzerindeki etkisi sınırlı ve geçici oldu. Sektöre ve pazarlara ilişkin beklentilerde artış gerçekleşti. Beklenti Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 0,5 puan artı. Böylece Beklenti Endeksi yeni yıldaki artışını sürdürdü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise durağanlaştı. Gelecek 3 aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde artış yaşandı. Gelecek 3 aya ilişkin alınan ihracat siparişleri mayısta önemli artış gösterdi. Gelecek 3 ayın üretim beklentisi ise mayısta kuvvetli bir artış sergiledi. Özellikle alınan yurt dışı siparişlerindeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi.

Endeks sonuçlarına göre, beklentilerde temel belirleyiciler aşılama ve salgındaki gelişmeler olmaya devam edecek. Sektörde yüksek sezona girilmişken aşılamanın hızlanması ile kademeli açılmalar beklentilerde iyileşmeyi destekleyecek. Yüksek sezonda faaliyetlerin de ivme kazanması halinde beklentilerdeki iyileşmenin kalıcı olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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