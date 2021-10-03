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Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu'ndan Dünya Konut Günü değerlendirmesi Açıklaması

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu'ndan Dünya Konut Günü değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye'de yeni inşa edilen binalarla birlikte mevcut binaların da enerji verimli, çevre dostu ve depreme dayanıklı olması gerektiğini belirterek, "Özellikle yenileme konusunda AB'de olduğu gibi ülkemizde de uzun...

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ( İmsad ) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye'de yeni inşa edilen binalarla birlikte mevcut binaların da enerji verimli, çevre dostu ve depreme dayanıklı olması gerektiğini belirterek, "Özellikle yenileme konusunda AB'de olduğu gibi ülkemizde de uzun vadeli bir planlama ile sürdürülebilir binalara sahip olmayı hedeflemeliyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye İMSAD'dan 4 Ekim Dünya Konut Günü kapsamında yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, çevre dostu binalar ve akıllı kentlerin planlandığı bir süreçte inşaat malzemesi sanayisinin sorumluluğunun daha da arttığını aktardı.

Tüm dünyada kentleşme oranı hızla artarken kaynakların azalacağına dikkati çeken Küçükoğlu, kaynakların akılcı ve etkin kullanımının daha önemli hale gelmesi nedeniyle binalarda sürdürülebilir malzemelere yönelik talebin de arttığını vurguladı.

Performansa dayalı inşaat ve buna uygun malzeme seçiminin çok önemli olduğuna işaret eden Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün artık binaların sürdürülebilirliği büyük ölçüde kullanılan malzemelerin çevre dostu yapısı, sağlık açısından performansı ve dayanıklılığına bağlı. Gelecek nesillere daha sağlıklı yaşam alanları bırakmak için sürdürülebilir yapı ve malzemelere öncelik vermeliyiz. Türkiye'de yeni inşa edilen binalarla birlikte mevcut binaların da enerji verimli, çevre dostu ve depreme dayanıklı olması gerekiyor. Özellikle yenileme konusunda AB'de olduğu gibi ülkemizde de uzun vadeli bir planlama ile sürdürülebilir binalara sahip olmayı hedeflemeliyiz."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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