Türkiye İMSAD Başkanı Küçükoğlu: "Bulunduğumuz coğrafyaya yetecek üretim gücüne sahibiz"

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, sektörün sadece Türkiye'ye değil bulunduğu coğrafyaya yetecek üretim gücüne sahip olduğunu belirterek, "Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri dahil 200'e yakın ülkeye, ithalatının 3 misli ihracat yaparak, ülkemizin gelişimine kritik fayda sağlıyor. İç pazarda yerli malzemeye duyulan güven de hızla yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) açıklamasında görüşlerine yer verilen Küçükoğlu, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'na değinerek Türkiye'deki inşaatlarda özellikle yerli ürünlerin kullanılması gerektiğini her platformda dile getirdiklerini kaydetti.

Türkiye'de üretilen ürünlerin kalitesi ve ihracat performansının Türk inşaat malzemesi sanayisinin gücünü yansıttığını belirten Küçükoğlu, şunları aktardı:

"Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan sektörümüz Türkiye'nin dünya çapında rekabet edebildiği sektörler arasında bulunuyor ve dünya ihracat sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Türkiye inşaat malzemesi sanayisi, gelişen, değişen ve yükselen tüketici beklentileri ile önemli gelişim hareketi içinde. Sadece ülkemize değil içinde bulunduğumuz coğrafyaya yetecek kadar üretim gücümüz bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri dahil 200'e yakın ülkeye, ithalatının 3 misli ihracat yaparak, ülkemizin gelişimine kritik fayda sağlıyor. İç pazarda yerli malzemeye duyulan güven de hızla yükseliyor."

Hedeflerinin Kovid-19 sonrası 5 yıllık süreçte ithalatın 4 misli ihracat seviyesine ulaşmak ve Türkiye'ye sağladıkları cari fazlayı artırmak olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, "Çünkü teknik, teknolojik, altyapı ve insan kaynağı açısından bu potansiyele sahibiz. Bulunduğumuz coğrafyada ve tüm kıtalarda ihracat yapma kapasitesine ulaşmış Türkiye inşaat malzemeleri sektörü, gelişimi ile ülkemiz adına gururlanmamızı sağlıyor. Ürünlerimizin fiyat ve kalite performansı, güvenilirlik ve rekabet gücümüzü artırırken, aynı zamanda pazar payı ve pozitif algının da artmasına olanak veriyor. İçinde bulunduğumuz bu 'yeni normal dönemde' sabırlı, planlı ve stratejik hazırlıklarla, gelişimimizin artan ivme ile devam edeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

"İthal edilen ürünlerin tamamına yakını ülkemizde de üretiliyor"

İthalatı azaltmaya dönük potansiyellerine dikkati çeken Küçükoğlu, şunları aktardı:

"Gelişmiş ülkelerin de aralarında bulunduğu ihracat portföyümüz, kapasitemiz, rekabetçilik gücümüz, gelişen algımız da ülkemize yönelik inşaat malzemeleri ithalatını azaltma potansiyelimizi işaret ediyor. Biliyoruz ki ithal edilen ürünlerin tamamına yakını ülkemizde de üretiliyor. İhtiyacımız, Ar-Ge faaliyetlerimizin daha da geliştirilmesi, ithal ürün kullanımının daha sınırlı bir alanda kalmasının sağlanması ve aynı zamanda ihracatımızın gelişimine de katkı verilmesidir. Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi, halihazırda ithal edilen akıllı malzeme diye de adlandırdığımız katma değerli ürünlerin ülkemizde üretilerek ithalatımızın azalmasını sağlar. Verilere baktığımızda en çok ithal ettiğimiz ürünlerin ya ölçek veya kapasite sorunu sebebiyle ithal edilen yapı kimyasalları, armatür gibi ürün gruplarındaki ham madde ve yarı mamuller olduğunu ya da katma değerli elektrik malzemeleri ve özellikli demir, çelik ve alüminyum ürünleri olduğunu görüyoruz."

Türkiye'nin hem miktar hem de kalite açısından tüm ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteleri olmasına rağmen, seramik, boya, aydınlatma, doğal taş, yalıtım malzemesi gibi ürün gruplarında dahi ithal edilen ürünlerin olduğunu aktaran Küçükoğlu, "Ancak pandemi sürecinde özellikle gayrimenkul sektöründe bu yaklaşımın değiştiğine ve birçok ithal ürünün yerini yerli ürünlerin aldığına tanık oluyoruz. Artık mümkün olduğu kadar ihracatın arttığı ithalatın azaldığı bir dengeyi kurmaya çalışmalıyız. Ayrıca ithalatı azaltma sürecinde kamu ve özel sektörün yerli yapı malzemesi kullanımında örnek hamleler yapmasını fevkalade önemsiyoruz. Özellikle gündemde örnek oluşturan büyük projelerde yerli malzemelerin daha yüksek oranda kullanımı ithalatı azaltma adına hem algı hem de miktarsal boyutta katkı verecektir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol