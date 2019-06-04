Türkiye immünoterapde bölge üssü olabilir

Türkiye'de 90'ın üzerinde kök hücre nakli merkezinde 4700 nakil yapıldığını, bunlardan yaklaşık 2300'ünün allojenik kök hücre nakli olduğunu bildiren Altuntaş, Türkiye'nin immünoterapi merkezi olmada en uygun ülkelerden biri olduğunu kaydetti.