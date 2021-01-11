Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Başkanı Ecevit Öksüz'den seçmeli ders çağrısı Açıklaması
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Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Başkanı Ecevit Öksüz'den seçmeli ders çağrısı Açıklaması

11.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:43
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Başkanı Ecevit Öksüz'den seçmeli ders çağrısı Açıklaması

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, ortaokul ve liselerde başlayan seçmeli ders belirleme sürecinde, velilere, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, ortaokul ve liselerde başlayan seçmeli ders belirleme sürecinde, velilere, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda seçmeli derslerle ilgili sürecin 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini anımsattı.

Seçmeli ders müfredatının, halkın on yıllardır devam eden yoğun talepleri doğrultusunda oluşturulduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"İçerik itibarıyla TİMAV'ın da ciddi katkılarının olduğu bir süreçte, müfredat ve kaynak çalışmaları titiz bir şekilde yürütülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığımız, tüm bu çalışmaları yaparak, asıl kaynaklarına dayalı, hurafelerden uzak, sevgi ve ahlak temelli bir din eğitimi ve öğretiminin zeminini hazırlamak ve bu doğrultuda gençlerin milli, manevi ve ahlaki değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak istiyor. Bu vesileyle başta velilerimiz olmak üzere, öğretmen ve öğrencilerimize, gençlerimizin geleceklerini inşa edecek, onların fikren ve ruhen sağlıklı bireyler olarak şekillenmelerini sağlayacak, onları gelecekte birçok yanlışlıktan ve gayr-i ahlaki tehlikelerden koruyacak Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed''in Hayatı ve Arapça derslerini, seçmeli ders olarak tercih etmelerini önemle ve ısrarla tavsiye ediyoruz."

"Sağlam bir gelecek, güçlü bir nesil, milli bir eğitim, kültür, inanç ve değerlerine bağlı bir gençlik tahayyül ediyorsak 22 Ocak tarihine kadar okullarımızla irtibata geçerek bu önemli görevi ifa etmeliyiz." ifadesini kullanan Öztürk, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bir anne babanın, evlatları üzerindeki en büyük sorumluluklarından birisi de evlatlarının akademik başarılarının yanında dinini de öğrenebilecekleri bir eğitim fırsatını onlara sunmalarıdır. Dinini doğru öğrenip yaşayan, temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek, hepimizin asli görevlerindendir. Bu nedenle hayırlı ve iyi olanı tercih etmekte fayda görüyor ve velilerimizi seçmeli dersler hususunda özel bir gayret ve hassasiyete davet ediyorum. Lütfen, neslimizin daha iyi yetişmesi için din, ahlak ve değerler alanı derslerini seçin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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