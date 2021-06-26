Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı
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Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı

Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretimine başlanılan sıcak hava balonu ilk kez yurt dışına ihraç edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretimine başlanılan sıcak hava balonu ilk kez yurt dışına ihraç edildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Pasha Balloons Üretim A.Ş. tarafından yerli ve milli ilk balonun üretilmesinin ardından ilk balon ihracatı da Ruanda'ya gerçekleştirildi. Dünyanın bir çok ülkesinden talep gören yerli ve milli sıcak hava balonları kısa zaman sonra ise tüm dünyada havalanacak. Pasha Balloons Genel Müdürü Hakan Zengin yaptığı açıklamada, ilk ihracatımızı Ruanda Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmiş bulunuyoruz dedi.

Zengin, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ülkemizde sivil havacılık otoritesi. Uluslar arası sivil havacılık kanunlarına göre 192 ülkenin imza attığı kurallar çerçevesinde ilk ihracatımızı Ruanda Cumhuriyetine yaptık. Ruanda'nın tip kabulünü yapmış olması bizim için onur ve gurur verici. Bu, SHGM için de önemli. Zira SHGM bir sivil hava aracı başka bir ülkeye satmış durumda. Hava aracı üretimi amacıyla sertifikasyon sürecimizi 2019 yılında tamamladık" dedi.

"Afrika ve Avrupa'dan yerli balonu bekliyorlar"

Türkiye'nin üretmiş olduğu ilk ve tek yerli milli balon üretim firması olan Pasha Balloons Genel Müdürü Hakan Zengin, Afrika ve Avrupa'dan bir çok bekleyen ülke olduğunu ifade etti. Zengin, "Afrika ve Avrupa'dan çok bekleyenimiz var. Mısır, Hindistan ve Çin'den talepler geldi. Tip kabulü ile Afrika'da sıkıntımız kalmadı Afrika'ya rahatça gönderebileceğiz" diye konuştu.

"Yerli balon ülke ekonomisine katkı sunuyor"

Türkiye'de üretimine başlanılan yerli ve milli balonların ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını ifade eden Zengin, "Maddi olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Türkiye'de yaklaşık 300 sıcak hava balonu var. Maliyeti adet başına 100-150 bin avro civarında" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı
Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı
Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı
Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı
Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı
Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı
Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı
Türkiye ilk kez yurt dışına balon sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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