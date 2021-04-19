Türkiye, ilk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ticaret yaptığı 5'inci ülke oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye, ilk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ticaret yaptığı 5'inci ülke oldu

Türkiye, ilk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ticaret yaptığı 5'inci ülke oldu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna, bu yılın ilk 3 ayında en fazla ticareti Çin ile yaparken, Türkiye 5'inci sırada yer aldı.

Ukrayna, bu yılın ilk 3 ayında en fazla ticareti Çin ile yaparken, Türkiye 5'inci sırada yer aldı.

Ukrayna Devlet Gümrük Servisi'ne göre, Ukrayna, 2021'in ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla ticaret hacmini 3,1 milyar dolar artırarak 28,8 milyar dolara çıkardı.

Ukrayna ile ticarette yüzde 15 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, yüzde 7,3 ile Polonya 2'nci, yüzde 6,7 ile Almanya 3'üncü, yüzde 6,3 ile Rusya 4'üncü ve yüzde 5,2 ile Türkiye 5'inci oldu.

İlk çeyrekte Ukrayna, 15,1 milyar dolarlık ürün ithal, 137 milyar dolarlık ürün de ihraç etti.

Ukrayna'nın en fazla ürün ithal ettiği ülkeler 2,3 milyar dolarla Çin, 1,3 milyar dolarla Almanya ve 1,2 milyar dolarla Rusya oldu.

Ukrayna'nın en fazla ürün ihraç ettiği ülkeler ise 1,9 milyar dolarla Çin, 1 milyar dolarla Polonya ve 881 milyon dolarla Türkiye olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ihraç ettiği ürünler buğday ve demirli metaller, ithal ettiği ürünler ise mineral yakıtları, petrol ürünleri ve makine aksamları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Nomofobi nedir?
Nomofobi nedir?
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İrem Derici Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye, ilk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ticaret yaptığı 5'inci ülke oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:39:34. #1.14#

title