Türkiye ilk 3 ayda 2 milyon 689 bin ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın nisan ayına kadar Türkiye'yi 2 milyon 689 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın nisan ayına kadar Türkiye'yi 2 milyon 689 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel salgın sürecinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında yüzde 53,92'lik azalma yaşanırken, gelenlerin 1 milyon 953 bin 86'sı yabancı ziyaretçi, 736 bin 900'ü de yurt dışı ikametli vatandaş oldu.

İlk 3 ayda 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar turizm geliri elde edilirken ortalama harcama 943 dolar, gecelik harcama ise 56 dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 395 bin 915 kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Bu ülkeyi 152 bin 923 ziyaretçiyle İran, 130 bin 897 ziyaretçiyle Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Bulgaristan ve Ukrayna izledi.

Yüzde 26,07 artış

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'ye mart ayında 905 bin 323 yabancı ziyaretçi geldi. Türkiye bir önceki yılın aynı ayına göre turizmde yüzde 26,07 artış yaşadı.

Mart ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 179,99 artış ve 219 bin 458 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu birinci, yüzde 3 bin 522 artış ve 71 bin 517 ziyaretçiyle İran ikinci, yüzde 5,07 azalış ve 70 bin 969 ziyaretçiyle de Almanya üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'yı sırasıyla Ukrayna ve Bulgaristan izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten