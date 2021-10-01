Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler Ankara'da yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler Ankara'da yapılacak

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler Ankara'da yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 6 Ekim'de Ankara'da yapılacağını açıkladı.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 6 Ekim'de Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstişari görüşmelerin 63'üncü turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aziz Sancar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Gülşen Pınar Deniz Caner Cindoruk
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Gökhan Töre Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler Ankara'da yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:38:25. #1.12#