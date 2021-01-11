Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşme 25 Ocak'ta yapılacak
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşme 25 Ocak'ta yapılacak

11.01.2021 21:44 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:48
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşme 25 Ocak'ta yapılacak

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'inci turu, 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'inci turu, 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'inci turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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