Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşme 25 Ocak'ta yapılacak

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'inci turu, 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'inci turu, 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'inci turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı