Türkiye ile Yunanistan arasında kalan IŞİD şüphelisi ABD'ye gönderildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırda kalan Amerikan vatandaşının ülkesine sınır dış edildiğini açıkladı.
15.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırda kalan IŞİD şüphelisi Amerikan vatandaşının ülkesine sınır dış edildiğini açıkladı.
Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com