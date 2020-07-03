"Türkiye ile Venezuela Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması" onaylandı
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"Türkiye ile Venezuela Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması" onaylandı

Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında 17 Mayıs 2018'de imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın her iki ülkedeki onay süreci tamamlandı.

03.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:11

Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında 17 Mayıs 2018'de imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın her iki ülkedeki onay süreci tamamlandı.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, anlaşmanın, her iki ülkede 21 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildiren diplomatik notalar, Venezuela Dışişleri Bakanlığının başkent Karakas'taki tarihi binası Casa Amarilla'da gerçekleştirilen törenle teati edildi.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu'nun katıldığı törende, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Bakan yardımcıları Yvan Gil ile Ramon Gordils de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun ortak girişimleriyle başlatılan ve iki ülke ilgili makamlarının yoğun çalışmaları sonunda imzalanan anlaşma, Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret ile yatırım ilişkilerinin niteliğini belirleyecek bir dizi uluslararası anlaşmadan ilkini teşkil ediyor.

Türkiye ve Venezuela ekonomileri birbirlerini tamamlıyor

Törende konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Venezuela'da yaşanan bu zor günlerde, iki ülke cumhurbaşkanlarının girişimleri sonucunda böyle bir anlaşmanın yürürlüğe girmesinin Venezuela için büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

Anlaşmanın her iki ülkenin ekonomileri bakımından önemli fırsatlar sağlamasını beklediklerini belirten Arreaza, Türkiye ve Venezuela ekonomilerinin rekabet halinde değil, aksine yapıları itibarıyla birbirini tamamlayıcı niteliklere haiz olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Mütevellioğlu ise 21 Ağustos'ta resmen yürürlüğe girecek olan anlaşmanın, Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal zeminini güçlendireceğini söyledi.

Belirlenen takvim çerçevesinde, çok sayıda üründe gümrük vergilerinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve ticari prosedürlerin kolaylaştırılacağını kaydeden Mütevellioğlu, taraflar arasındaki ticaretin, ikili anlaşmalar ve uluslararası ticaret düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen kurallara uygun şekilde, "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Kaynak: AA

Manşet

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