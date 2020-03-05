Türkiye ile Ukrayna sınır ötesi suçlarla mücadeleyi artırıyor

05.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:22

Türkiye ile Ukrayna, sınır ötesi suçlarla mücadeleyi etkinleştirmek için deniz emniyeti konusunda iş birliğini güçlendirme kararı aldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Tetyana Kovalçuk'un bir araya geldiği toplantıda, sınır ötesi suçlarla ve diğer tehditlerle mücadeleyi etkinleştirmeye yönelik olarak iki ülke arasında deniz emniyeti ve sınır güvenliği konularında iş birliğinin güçlendirmesi kararlaştırıldı.

İki ülkenin vatandaşlarının sınır geçiş prosedürlerinin gözden geçirilmesi konusunun da ele alındığı belirtildi.UKRAYNALI POLİSLERE TÜRKİYE'DE EĞİTİM

Görüşmede ayrıca, Ukraynalı polislerin ve sınır muhafızlarının Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın eğitim merkezlerinde personel eğitim programlarına katılması imkanının da değerlendirildiği kaydedildi.

Toplantıya Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakçı ve Güvenlik İşbirliği ve İçişleri Müşaviri Albay Ergün Cebeci de katıldı.

Kaynak: DHA