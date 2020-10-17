Son dakika haberi... Türkiye ile Ukrayna arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
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Son dakika haberi... Türkiye ile Ukrayna arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı

17.10.2020 00:55 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:18
Son dakika haberi... Türkiye ile Ukrayna arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko tarafından Türkiye- Ukrayna Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12'nci Dönem toplantısı protokolüne de imza atıldı" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Son dakika haberi... Türkiye ile Ukrayna arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
Son dakika haberi... Türkiye ile Ukrayna arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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