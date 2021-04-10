Türkiye ile Ukrayna arasında 20 maddelik ortak bildiri
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Türkiye ile Ukrayna arasında 20 maddelik ortak bildiri

Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı - Haberler | Güncel
Türkiye ile Ukrayna arasında 20 maddelik ortak bildiri

TÜRKİYE ile Ukrayna arasındaki arasında yüksek düzeyli stratejik konsey dokuzuncu toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiri açıklandı.

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TÜRKİYE ile Ukrayna arasındaki arasında yüksek düzeyli stratejik konsey dokuzuncu toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiri açıklandı. Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"1. Taraflar arasında ekonomi, ticaret, turizm, güvenlik, savunma sanayii, bilim, eğitim ve gençlik alanlarında işbirliğini ve eşgüdümü derinleştirmek için ortak çabaları artırmayı;2. Bakanlar ve Koordinatörler düzeyinde "Quadriga" (2+2) formatında işbirliğini sürdürmeyi,3. Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliğine kayıtsız ve şartsız desteğini yeniden teyit etmeyi;4. Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Donetsk ve Luhansk bölgelerinin işgalden kurtarılması başta olmak üzere, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı amaçlayan adımlar konusunda koordinasyonu sürdürmeyi,5. Bu bağlamda, BM, Avrupa Konseyi ve AGİT başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdindeki çok taraflı çabaları desteklemeyi sürdürmeyi,6. Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı ve gayrimeşru ilhakını ele almak amacıyla yeni bir format olarak "Kırım Platformu"nun kurulmasını desteklemeyi,7. Ukrayna vatandaşlarının, özellikle geçici işgalin ardından anavatanları Kırım'ı terk etmeye zorlanan Kırım Tatarlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için ortak çabaların artırılmasını,8. Geçici işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinde insan haklarının korunması ve hukuka aykırı şekilde gözaltına alınan Kırım Tatarları dahil tüm Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesindeki çabalarını eşgüdüm içinde yürütmeyi,9.  Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki bazı alanlarda durumun Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözümünü desteklemeyi ve AGİT Özel İzleme Misyonunun çalışmalarını takdir ederek Misyonun faaliyetlerine en üst düzeyde destek vermeye devam etmeyi,10. Terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her tür ve tezahürüne karşı mücadelede işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesini,11. Sınır aşan organize suç, siber suçlar, düzensiz göç, narkotik, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığının önlenmesi ve bastırılmasına yönelik ortak önlemlerin alınmasını,12. Suçluların iadesi taleplerinin hızlıca işleme konulmasının sağlanmasını,13. Mevcut projelerin tamamlanması yoluyla savunma sanayi alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine ve yeni ortak projelerin planlanmasına yönelik bağlılıklarını teyit ettiklerini,14. Ukrayna'nın NATO üyelik perspektifine, özellikle Üyelik Eylem Planı'nı yakın zamanda alma niyetine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Müttefikler ile birlikte çalışabilirliğine katkıda bulunulmasına destek beyan etmeyi,15. NATO dahil olmak üzere, ikili ve çoktaraflı mekanizmalar aracılığıyla Karadeniz Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarın desteklenmesine matuf işbirliğini artırmayı, 16. Karşılıklı anlayış ve yapıcı bir tutum çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılmasını çabuklaştırmayı,17. Her iki tarafın yatırımcı ve firmalarının sorunlarının giderilmesi için gerekli adımları atmayı ve yeni yatırımları teşvik etmeyi,18. Giriş prosedürlerinin kolaylaştırılması, Taraf Devletlerin vatandaşları için seyahat fırsatlarının olanaklı kılınması ve karşılıklı turizmin teşvik edilmesi için sınır kontrol uygulamalarını daha da iyileştirmeyi,19. Ukrayna'da Türk Maarif Vakfı'nın eğitim faaliyetlerini desteklemeyi,20. Covid-19 salgınının kontrolü ve sosyal ve ekonomik faaliyetlere yönelik etkilerinin idaresine yönelik çabalarda işbirliği ve eşgüdüme bağlılığı teyit etmeyi,"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı

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