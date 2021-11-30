Türkiye ile Türkmenistan merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye ile Türkmenistan merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Türkiye ile Türkmenistan merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, 27 Kasım'da imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 723 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 723 liradan işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title