Türkiye ile Türkmenistan merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, 27 Kasım'da imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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