TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA 8 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov'un, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkmenistan Devlet Başkanı'nın ortak bildirisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasındaki, "Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı ve Yönetmelik" ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdu Toyliyev tarafından imzalandı.

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