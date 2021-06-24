Son dakika gündem: Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov
Son dakika haberler... Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.
Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı