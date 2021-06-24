Son dakika gündem: Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov
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Son dakika gündem: Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldı. (4)

Son dakika gündem: Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov
Son dakika gündem: Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov
Son dakika gündem: Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov
Son dakika gündem: Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika gündem: Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı - Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov - Haberler
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