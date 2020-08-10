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Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ticareti pandemiye rağmen artışta

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı mayıs ayında yüzde 50'nin üzerinde, haziran ayında yüzde 30, temmuz ayında ise yüzde 21 arttı.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ticareti pandemiye rağmen artışta
10.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:53

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı mayıs ayında yüzde 50'nin üzerinde, haziran ayında yüzde 30, temmuz ayında ise yüzde 21 arttı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin düzenlediği "Korona virüsün hedef pazarlarımızdaki seyri" webinar serisinin 11. ayağında, Cidde Ticaret Ateşesi Hıfzı Oğuz Korkmaz pandemi sonrası Suudi Arabistan'ın dış ticaretindeki gelişmelerle ilgili sunum yaptı, ihracatçıların sorularını yanıtladı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih İşliel de, Suudi Arabistan pazarı hakkında bilgi verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğunu ve kullanmakta olduğu birçok ürünü ithal ettiğini söyledi.

Eskinazi, "Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez ülkeleri içindeki en stratejik pazarlarından biri. Suudi Arabistan toplam ihracatımızdan yüzde 2 pay alıyor. En fazla ihracat yaptığımız 15'inci ülke. 3,3 milyar dolar ihracatımız 3 milyar dolar ithalatımızla 6 milyar doların üzerinde dengeli ilerleyen ticaret hacmimiz var. Ülkelerimiz arasında birçok alanda iş birliği imkanı mevcut. İhracatımızın sektörel dağılımı yüzde 80 sanayi yüzde 20 gıda şeklinde. Ocak-temmuz döneminde 27 kalemin 8'inde ihracatımız arttı. İlk 7 ayda artış kaydeden kalemler; hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, demir ve demir dışı metaller, madencilik ürünleri, iklimlendirme sanayi, tütün, meyve ve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, fındık ve mamulleri" dedi.

"Temmuz ayında ise 258 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatında artış trendinin hakim olduğunu söyleyen Eskinazi, "Geçen seneye göre ihracatımız mayıs ayında yüzde 50'nin üzerinde, haziran ayında yüzde 30, temmuz ayında ise yüzde 21 arttı. İlk 7 ayda Suudi Arabistan'a 1 milyar 950 milyon dolarlık, temmuz ayında ise 258 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birliğimizden ocak-temmuz döneminde yapılan ihracatımızda yüzde 5'lik artışla 144 milyon dolar rakamına ulaştık. Temmuz ayında da yüzde 31 artışla 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birliğimizin ihracatında öne çıkan sektörlerimiz; tütün, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, çelik, hububat bakliyat ve yağlı tohumlar, maden, kimyevi maddeler, yaş meyve sebze, zeytin ve zeytinyağı" dedi.

"En fazla ihracat yaptığımız 20 ülke içinde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülke oldu"

Eskinazi, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'a ihracat yapan, ülkede faaliyet gösteren firmalarımızı hedef alan uygulamalarda artış olduğuna, gümrük işlemlerinin yavaşlatılmasına kadar geniş bir alanda ticaretimizi etkileyecek gelişmelerin yaşandığına dair geri bildirimler alıyoruz. Bozulma riski yüksek olan gıda ürünlerimiz özellikle yaş meyve sebze ihracatı bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri. Yaş meyve sebze ihracatında yıl genelinde yüzde 42, temmuz ayında yüzde 51 daralma yaşandı. Suudi Arabistan ile 2019'da ilişkilerimiz çok iyi olmamasına rağmen en fazla ihracat yaptığımız 20 ülke içinde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülke oldu. Gümrüklerdeki çeşitli bekletmelere, problemlere rağmen ihracatımız yüzde 25 arttı. Pandemiyle birlikte bütün ülkelerde yerli üretimi koruma algısı ön planda. Bu yüzden gümrük artışları uygulanıyor. İhracatçılarımız buna göre pozisyon almalı ve her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı." - İZMİR

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Kaynak: İHA

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