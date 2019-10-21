'Türkiye ile Suriye doğrudan ve dolaylı yolla iletişim halinde'

21.10.2019 21:03

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında Şam güçlerine karşı doğrudan çatışmaları engellemek amacıyla Esad hükümeti ile görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.



Reuters'a konuşan ancak ismi verilmeyen 3 Türk yetkiliden biri, "Sahada çıkabilecek problemleri azaltmak için Suriye ile askeri ve istihbarat konularında görüşmelerimiz bir süredir devam ediyor." açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle