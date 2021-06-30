Türkiye ile Sudan arasında tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye ile Sudan arasında tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Sudan arasında tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Sudan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdurrahman Abdurrahim Hater, tarım alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Sudan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdurrahman Abdurrahim Hater, tarım alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Bakan Yardımcısı Tunç ve beraberindeki heyet, bakanlık binasında önce bakan Tahir Muhammed Harbi ile görüştü. Bakan yardımcıları düzeyinde devam eden müzakerelerin ardından Tunç ile Hater iş birliği protokolüne imza attı.

Anlaşmada pilot çiftlik, tohumculuk, tarım araştırmaları, tarım hastalıkları, üretimin artırılması ve eğitimi konuları maddeleri yer aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, imza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında, 2014 yılında iki ülke arasında imzalanan sözleşme maddelerinin gözden geçirildiğini ve iki gün devam eden toplantılarda üzerinde anlaşılan konuları mutabakat zaptı haline getirdiklerini söyledi.

-"Birikimimizi kardeş Sudan ile paylaşmaktan mutluluk duyacağız"

"Sahip olduğumuz bilgi ve birikimi dost ve kardeş Sudan ile paylaşmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullanan Tunç, Sudan'ın sahip olduğu birikimlerle karşılıklı kardeşhane bir ilişki geliştireceklerini dile getirdi.

Ülkelerin gıda arz güvenliklerini sağlamak üzere daha fazla dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini belirten Bakan Yardımcısı Tunç, "Sudan ile tarımsal alanındaki ilişkilerimizi dünden daha iyi bir noktaya taşımak zorundayız." şeklinde konuştu.

Tunç, "Türk iş adamlarımızın Sudan'da tarım faaliyetlerinin yanı sıra iki ülke bakanlıklarının teknik kapasitelerini paylaşmaları hedefimiz olacaktır." diye konuştu.

Sudan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hater de anlaşmanın iki ülke halklarına faydalı olmasını diledi.

Hater, "İki ülkenin kazanacağı ve yeni nesillerin haklarını koruyacak bir anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şevval Şahin İbrahim Selim
Spor Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye ile Sudan arasında tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 00:29:38. #1.15#

title