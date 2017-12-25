Türkiye ile Sudan Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Imad Aldien Mustafa Adawi arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan, Çad ve Tunus resmi ziyaretlerine iştirak eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Adawi arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. - ANKARA