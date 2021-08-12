Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı
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Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı

Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

İmza töreninde Erdoğan ve Burhan'ın huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

Buna göre, iki ülke hükümetleri arasında "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Alsadig Almahdi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığı Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Sudan Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jibril İbrahim tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" ile "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sudan Savunma Bakanı Yassin İbrahim Yassin tarafından imzalandı.

"Anadolu Ajansı (AA) ile Sudan Haber Ajansı (SUNA) Arasında İşbirliği Anlaşması" da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Sudan Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Mohamed Abdalla Altoum tarafından imza altına alındı.

"Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanının 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ziyaretine Dair Ortak Açıklama" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan tarafından imzalandı.

Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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