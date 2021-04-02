Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliği devam edecek
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Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliği devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliği devam edecek

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliğinin devam edeceği belirtildi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ULUSKON Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliğinin devam edeceği belirtildi. Büyükelçi Hassen, "Geçtiğimiz yıllarda her alanda yaptığımız işbirliğimiz, bu yılda ULUSKON ile devam edecek" dedi.

Büyükelçi Hassen, Başkan Nezaket Emine Atasoy'un iki kez Sri Lanka'ya gelmesinin ve ticaret anlaşmaları yapmış olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Hassen, "Sri Lanka'da, ULUSKON ve Başkan Atasoy'u herkes tanıyor. Türk ürün ve markalarının tanıtımında ULUSKON'un büyük rolü var. Başkan Atasoy, Türkiye'yi Sri Lanka'da çok iyi tanıtmıştır. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Hassen, ULUSKON bünyesindeki iş dünyasından temsilcileri Sri Lanka'ya davet etti. Hassen, "ULUSKON'un bir dahaki Sri Lanka ziyaretinde daha çok projeyi iki ülke arasında imzalayacağımıza inanıyorum. Atasoy'u Sri Lanka halkı özlemle beklemektedir" ifadelerini kullandı.

ULUSKON Genel Başkanı Atasoy ise, büyükelçinin Sri Lanka daveti için teşekkür ettiğini belirtti. Atasoy, "Sri Lanka'ya her ziyaretimde kendi ülkemdeyim hissine kapılıyorum. Çünkü Sri Lanka halkı misafirperver ve sıcak kanlı insanlar. Sri Lanka Ticaret Odası ile Sri Lanka'daki bakanlıklarla yapılan ticaret protokolleri bu yılda devam edecek" dedi.

Atasoy, Sri Lanka'da başta inşaat, turizm, tekstil, gıda gibi birçok sektörde işbirliği yapma imkanlarının olduğunu söyleyerek, "Bundan sonrada Türk iş dünyasından temsilcilerinin Sri Lankalı iş dünyasından temsilcilerle birlikte ortak projeler geliştirmesi için ULUSKON olarak öncülük yapacağız" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliği devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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