Türkiye ile Sri Lanka Arasında Ticari Alanda Anlaşma İmzalandı

- Türkiye ile Sri Lanka arasında ticari alanda anlaşma imzalandı

COLOMBO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya gelerek iki ülke arasında" Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya engel Olma Anlaşması" imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'nın Kolombo kentine ziyaret gerçekleştirerek Sri Lankalı mevkidaşı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya geldi. İki bakan heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imzalanması törenine geçti. Türkiye ile Sri Lanka arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Türkiye adına Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka adına ise Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris imza koydu.

Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka ziyaretinin ardından Maldivler'i ziyaret edecek.