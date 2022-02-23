Türkiye ile Senegal arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba, iki ülke arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretine eşlik eden Akar, Kaba ile görüşme gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunan bakanlar Akar ve Kaba, Askeri Çerçeve Anlaşması'na imza attı.