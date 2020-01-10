Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı İdlib'deki ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek
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Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı İdlib'deki ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek

MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurdu

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37
Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı İdlib'deki ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Rusya ile 'nin üzerinde anlaşmaya vardığı Suriye'nin kentindeki ateşkes anlaşmasının 12 Ocak'ta saat 00.01'de yürürlüğe gireceği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı" ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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