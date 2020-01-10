Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı İdlib'deki ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek
MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurdu
Rusya ile Türkiye'nin üzerinde anlaşmaya vardığı Suriye'nin İdlib kentindeki ateşkes anlaşmasının 12 Ocak'ta saat 00.01'de yürürlüğe gireceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı" ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle