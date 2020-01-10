Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı İdlib'deki ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek

10.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:37

Rusya ile Türkiye'nin üzerinde anlaşmaya vardığı Suriye'nin İdlib kentindeki ateşkes anlaşmasının 12 Ocak'ta saat 00.01'de yürürlüğe gireceği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı" ifadeleri yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle