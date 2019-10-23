Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasına İran'ın tepkisi: Memnuniyetle karşılıyoruz

23.10.2019 12:28

İran, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, iki ülkenin anlaşmasını Suriye'nin istikrarına yönelik atılan olumlu bir adım olduğunu belirtti.



Sözcü, "İran Suriye'ye güvenlik ve huzur getirecek tüm adımları memnuniyetle karşılar. Söz konusu anlaşmanın Türkiye'nin endişelerini giderip Suriye'ye barış ve güvenlik getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle