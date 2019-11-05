Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi

Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi

05.11.2019 12:45
Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi
Kaynak: DHA
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