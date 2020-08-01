TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
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TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yeniden başladı.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
01.08.2020 07:16 | Son Güncelleme: 01.08.2020 07:19
Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yeniden başladı. Yaklaşık 4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler, THY'nin Moskova uçağıyla sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.   

Yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle durdurulan seferlerin yeniden başlanmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen ilk sefer, İstanbul'a ulaştı. THY'nin Moskova-İstanbul seferini yapan TK 412 sefer sayılı uçağı saat 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İlk sefer ile birlikte 4 ay aradan sonra Rus turistler Türkiye'ye geldi. Gerçekleştirilen ilk seferde uçağın tüm koltuklarının dolu olduğu öğrenildi. Termal kamera ile vücut ısıları kontrol edilen yolcular, pasaport kontrolünden geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Rus turistler, seferlerin yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

"İSTANBUL'DA OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Yolculardan Moskova'da yaşayan Maslennikova Dilyara ve Galina Burenkova, ilk uçuşla tatil için İstanbul'a geldi.  Uzun süredir İstanbul'a gelmek için seferlerin başlamasını beklediklerini belirten Maslennikova Dilyara, "Uçuşlar durdurulduğu için bir süredir Türkiye'ye gelemedik. Seferlerin tekrar başlaması nedeniyle zaman kaybetmeden uçak biletlerimizi aldık. İstanbul'da 12 gün kalarak, burayı gezeceğiz. Daha sonra uçakla Kayseri'ye giderek, oradan araçla Kapadokya'ya geçeceğiz. Umarım Türkiye tatilimiz istediğimiz gibi geçer. İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz" dedi. Rusya'dan Türkiye'ye seferlerin yeniden başlatılmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Galina Burenkova ise Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi. 

RUSLAR'DA TÜRKİYE SEVİNCİRusya'da yaşayan bir Türk yolcu da uçuşların yeniden başlamasıyla Türkiye'ye dönebildiği ve ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu belirtti. İsmini vermek istemeyen yolcu, "Öncelikle çok mutluyuz yaklaşık dört ay sonra Rusya'dan kalkan ilk seferle geldik. Sürekli oldu olacak derken sonunda bugün açıldı. Ruslar'da da Türkiye'ye gelecekleri için büyük bir sevinç var. Biz de geldik ailemize kavuşuyoruz. Uçak doluydu son koltuğu aldım, biraz daha geç kalsam bilet alamıyordum" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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