TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
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TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeniden başladı.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
01.08.2020 01:28 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:32

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeniden başladı.
İstanbul'dan Moskova'ya bu gece yapılan Türk Hava Yolları(THY)'nın ilk uçuşunda 50 yolcu yer aldı. İstanbul-Moskova uçuşları, günde karşılıklı 3 sefer şeklinde gerçekleştirilecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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