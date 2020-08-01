TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeniden başladı.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeniden başladı.

İstanbul'dan Moskova'ya bu gece yapılan Türk Hava Yolları(THY)'nın ilk uçuşunda 50 yolcu yer aldı. İstanbul-Moskova uçuşları, günde karşılıklı 3 sefer şeklinde gerçekleştirilecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA