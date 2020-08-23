Türkiye ile Rusya arasında ikinci S-400 anlaşması imzalandı
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Türkiye ile Rusya arasında ikinci S-400 anlaşması imzalandı

Geçtiğimiz yıl Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasının üzerine yeni bir S-400 sevkiyatı için anlaşma yapıldığı açıklandı.

Türkiye ile Rusya arasında ikinci S-400 anlaşması imzalandı
23.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:32

Geçtiğimiz yıl Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasının üzerine yeni bir S-400 sevkiyatı için anlaşma yapıldığı açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 forumunda gazetecilere konuşan Rus devlet silah ihracat şirketi (Rosoboronexport) Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ile Türkiye arasında ikinci bir S-400 sevkiyatına yönelik anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Yapılan anlaşmanın uygulanması için mali şartlar konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mihayev, "Anlaşma imzalandı. Partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın geliştirdiği S-400 Hava Savunma Sistemleri konusunda Türkiye ile Rusya arasında 2017 yılında bir anlaşma yapılmış, Rusya'dan Türkiye'ye hava savunma sistemlerinin sevkiyatı geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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