Türkiye ile Paraguay cimnastik federasyonları arasında iş birliği - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye ile Paraguay cimnastik federasyonları arasında iş birliği

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türkiye ile Paraguay cimnastik federasyonları arasında iş birliği

Türkiye ile Paraguay cimnastik federasyonları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye ile Paraguay cimnastik federasyonları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin cimnastik federasyonları arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye, kamp ve eğitim konularında Paraguay'a destek olacak.

Federasyon Başkanı Suat Çelen ve Paraguay Cimnastik Federasyonu Başkanı Paula Espinola, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İş birliğine katkı sağlayan Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen'e de teşekkür edildi.

Ağustos ayında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Paraguay Spor Bakanı Fatima Morales'in Ankara'daki görüşmelerinde iki ülke arasında gençlik ve spor alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla mutabakat sağlanmıştı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

 Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi

Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title