Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türk Devletleri Teşkilatı Ombudsmanları Birliğini en kısa zamanda kurmuş olacağız"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türk Devletleri Teşkilatı Ombudsmanları Birliğini de inşallah en kısa zamanda kurmuş olacağız. Türkiye, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği Dönem Başkanlığı'nı yürütmektedir. Bu anlamda da bugün imzalayacağımız protokol, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Teşkilatı'na da, oradaki çalışmalara da bir güç verecektir" dedi.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki insan haklarının korunması, iki ülke ombudsman kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gibi çalışmaları kapsayan mutabakat, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Özbekistan Ombudsmanı Feruza Farkhodovna tarafından imzalandı.

Protokol töreninde yaptığı konuşmada Türk halkı ile Özbek halkının kardeş olduğunu belirten Malkoç, "Her iki ülke Cumhurbaşkanlığı liderliğinde ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve diğer alanlardaki kaynaşmayı, çalışmayı biz de Türkiye ve Özbekistan Ombudsmanlığı olarak protokolle kendi alanımızı geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu alanda birlikte yapacağımız çalışmalar, iki ülke arasında var olan çalışmalara hukuk alanında, halkların karşılıklı gidiş gelişi ve birbirini destekleme alanında katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol ile karşılıklı tecrübelerden faydalanılacağının altını çizen Malkoç, "Özbekistan'da bulunan Türk vatandaşları herhangi bir sorunla karşılaştığında, Özbekistan Ombudsmanlığı üzerinden onların dertlerini sıkıntılarını daha kolay gidereceğiz. Aynı şekilde Türkiye'de bulunan Özbekistan vatandaşlarının sıkıntıları, dertleri, sorunları olduğunda da Türkiye Ombudsmanlığı olarak biz kendilerine destek olacağız, yardımcı olacağız, hukuki açıdan yol göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir araya geldiği gibi Türk devletleri ombudsmanlarının da bir araya gelmesi için zemin hazırlanacağını vurgulayan Başdenetçi Malkoç, "Türk Devletleri Teşkilatı Ombudsmanları Birliği'ni de inşallah en kısa zamanda kurmuş olacağız. Türkiye, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği Dönem Başkanlığı'nı yürütmektedir. Bu anlamda da bugün imzalayacağımız protokol, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Teşkilatı'na da, oradaki çalışmalara da bir güç verecektir, kuvvet verecektir. Türkiye ve Özbekistan Ombudsmanları arasındaki diyalog, ilişki dünyadaki bütün ombudsmanlara örnek olacaktır diyorum" açıklamasında bulundu.

Özbekistan Ombudsmanı Feruza Farkhodovna ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şunu özellikle ve memnuniyetle vurgulamak istiyorum, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradeleri sayesinde günümüzde Özbekistan ve Türkiye arasında tüm alanlarda ilişkiler gelişmektedir. Ülkelerimizin halkları, dini, dili, değerleri, kültürü benzemektedir, aynıdır. Biz her zaman kardeş halklar olmuşuzdur." - ANKARA