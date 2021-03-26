Türkiye ile Norveç ile 10. randevuda
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Türkiye ile Norveç ile 10. randevuda

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Türkiye ile Norveç ile 10. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

Son maçı Türkiye kazandı

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı.

2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

Türkiye-Norveç maçları

Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer OrganizasyonSonuç
17.11.2007OsloAvrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1
28.03.2007FrankfurtAvrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2
15.08.2001OsloÖzel 1-1
23.02.2000İstanbulÖzel 0-2
10.11.1993İstanbulDünya Kupası Elemeleri 2-1
28.04.1993OsloDünya Kupası Elemeleri 1-3
29.10.1961İstanbulDünya Kupası Elemeleri 2-1
01.06.1961OsloDünya Kupası Elemeleri 1-0
03.08.1936BerlinOlimpiyat Oyunları 0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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