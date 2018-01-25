Türkiye ile Nijer Arasında İki Anlaşma İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti arasında iki anlaşma imzalandı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini'nin Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında varılan anlaşmalara imza atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Niamey Belediyesi arasında imzalanan "Kardeş Kent" protokolüne, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Niamey Belediye Başkanı Mouctar Mamoudou imza attı.

Türkiye ile Nijer arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması ise Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Nijer İlköğretim, Okuma Yazma, Ulusal Dillerin Teşviki ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Dr. Daouda Mamadou Marthe tarafından imzalandı.