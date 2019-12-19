Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı
Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldığı bildirildi.
Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldığı bildirildi.
Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nahçıvan'daki toplantıda ortak sınırlardaki güvenlik konusu ele alındı.
Toplantıya Vali Enver Ünlü, Iğdır Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden ilgililer katıldı.