Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı
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Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldığı bildirildi.

19.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:18
Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı

ile Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldığı bildirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nahçıvan'daki toplantıda ortak sınırlardaki güvenlik konusu ele alındı.

Toplantıya Vali Enver Ünlü, Iğdır Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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