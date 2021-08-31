Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül'de gerçekleşecek
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Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül'de gerçekleşecek

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül'de gerçekleşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek.

Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek.

Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül'de gerçekleşecek - Haberler
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