Türkiye ile Libya arasında 5 anlaşma imzalandı
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Türkiye ile Libya arasında 5 anlaşma imzalandı

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Dibeybe'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Bu kapsamda, "Libya'da Elektrik Santrali Yapımına İlişkin Protokol", "Libya'da 3 adet Elektrik Santrali İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Trablus Havalimanı Yeni Uluslararası Terminal İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Trablus'ta Yeni Bir Alışveriş Merkezi İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi tarafından imzalandı.

Törende ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasındaki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı Ortak Bildirisini" imzaladı.

Türkiye ile Libya arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Libya arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Libya arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Libya arasında 5 anlaşma imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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