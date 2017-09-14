Türkiye ile Kuveyt'ten Ortak Bildiri

Başbakan Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Sabah, terör eylemlerinin herhangi bir dine veya kültüre bağlanmasının kabul edilemeyeceği konusunda bildiri imzaladı.

Türkiye ile Kuveyt'ten Ortak Bildiri

Başbakan Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Sabah, terör eylemlerinin herhangi bir dine veya kültüre bağlanmasının kabul edilemeyeceği konusunda bildiri imzaladı.

Kaynak: Dunya.com