Türkiye ile Kuveyt Arasında Ortak Bildiri
Kuveyt Devleti Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarak Al Hamad Al Sabah, Başbakan Binali Yıldırım’ın davetine icabetle, Türkiye’ye 13-16 Eylül 2017 tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kuveyt Devleti Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarak Al Hamad Al Sabah, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle, Türkiye'ye 13-16 Eylül 2017 tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Taraflar, terörle mücadele ve terörün yok edilmesi yönündeki uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine vurguyla, terör eylemlerinin herhangi bir din veya kültürle ilişkilendirilmesi gayretlerinin toptan reddedilmesi çağrısında bulundu.
Kuveyt Devleti Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarak Al Hamad Al Sabah, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle, Türkiye'ye 13-16 Eylül 2017 tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ziyaretin, dost iki ülkenin siyasi liderliklerinin, tarihi geçmişi olan ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitli alanlardaki iş birliğinin artırılmasına verdikleri önemin bir göstergesi olduğu belirtildi. Ziyaret sırasında Başbakan Şeyh Jaber Al Mubarak Al Hamad Al Sabah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Ayrıca, iki ülke Başbakanları başkanlığında, ilgili Bakanların da katılımıyla, ikili ilişkilerin tüm alanlarını kapsayan ve ilişkileri daha da ileriye taşıma yollarını ele alan görüşmelerde bulunuldu. Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber, mevkidaşı Başbakan Binali Yıldırım'ı Kuveyt'i ziyaret etmeye davet etti.
İki Başbakana, Türk tarafında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; Kuveyt tarafında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anas Khaled Al-Saleh ve Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Gençlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan VekiliKhaled Nasser Al-Roudhan eşlik etti.
Taraflar, İşbirliği için Ortaklık Komitesi'nin ikinci toplantısının önümüzdeki aylarda yapılmasına karar verdi. Kuveyt tarafı, Kuveyt vatandaşlarının Türkiye'ye giriş vizesinden muaf tutulması kararından dolayı teşekkürlerini sunarak, 2016 yılı sonunda sayıları 180 bin kişiye ulaşan, turistik amaçla Türkiye'yi ziyaret eden Kuveyt vatandaşlarına sağlanan kolaylıklardan dolayı minnettarlığını dile getirdi.
Taraflar, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin ulaştığı düzeyden memnuniyetlerini ifade etmişler, sözkonusu işbirliğinin derinleştirilerek genişletilmesi amacıyla çalışmaların devam etmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Türk tarafı, yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşan Türkiye'deki Kuveyt yatırımlarının daha da artırılması çağrısında bulunmuştur. İki taraf ayrıca, özel sektör ve iş adamlarının, bankacılık ve inşaat başta olmak üzere karşılıklı olarak çeşitli sektörlerde güçlü bir şekilde faaliyet göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Bu çerçevede, Kuveyt'te bedeli 6,3 milyar doları aşan projeleri üstlenen Türk şirketlerinin faaliyetlerine vurgu yapmışlardır. Askeri ve savunma sanayii işbirliği alanında, iki taraf da, Savunma Bakanlıkları arasındaki mevcut işbirliğinin sürdürülmesine özel önem atfettiklerini belirtti.
Bölgesel ve uluslararası konular bağlamında taraflar; Körfez İşbirliği Konseyi içinde devam eden krizden duydukları endişeyi dile getirerek, Türk tarafı bu krizin çözümü için Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına tam desteğini ifade etti. İki taraf, ortak ilgi alanlarına giren tüm konulara ilişkin son gelişmeleri gözden geçirdi. Uluslararası barış ve güvenliği artırmaya yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemi konusunda mutabık kalındı. Taraflar, terörle mücadele ve terörün yok edilmesi yönündeki uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine vurguyla, terör eylemlerinin herhangi bir din veya kültürle ilişkilendirilmesi gayretlerinin toptan reddedilmesi çağrısında bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ terör örgütüyle mücadelede sergilediği destekten dolayı Kuveytli mevkidaşına teşekkür etti. İki taraf, bölgedeki durum ve bunun halklar üzerindeki insani etkilerine atıfla, insanların acılarının hafifletilmesi için çalışmanın önemine ve onlara gerekli yardımların ulaştırılması zaruriyetine değindi. Ayrıca, bölge halklarının kanının akmasını durduracak nihai bir çözüm bulunması amacıyla, söz konusu yardım çalışmalarının siyasi çalışmalarla eş zamanlı yürütülmesinin öneminin altını çizdi.
Taraflar arasında resmi görüşmeleri takiben, imzalanan anlaşma, mutabakat zaptları ve protokoller şöyle: "Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Otoritesi ile Kuveyt Devleti Sivil Havacılık Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kuveyt Devleti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Düzenleme Kurumu Arasında Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Alanında Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasını (ÇVÖA) Tadil Eden Protokol. Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ulusal Fonu Arasında Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuveyt Devleti Milli Muhafız Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolü."
Ziyaret marjında gerçekleştirilen görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyesi teyit edilerek, iş birliğinin tüm alanlarda geliştirilmesi için ortak çalışmaların devam etmesinin önemi vurgulandı. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla İstanbul'da iş forumu düzenleniyor. - ANKARA